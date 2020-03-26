Крупнейший в мире самолет "Мрия" впервые полетел после модернизации: фото и видео

Новости Украины:Крупнейший в мире многофункциональный транспортный самолет Ан-225 "Мрия" начал испытания после модернизации.

25 марта 2020 года самолет совершил первый полет после модернизации. Взлет "Мрии" показали в Facebook госпредприятия "Антонов".

Среди нововведений – самолет получил новую систему управления силовой установкой.

"Ан-225 выполняет испытательные полеты после модернизации. В частности, было установлено новую систему управления силовой установкой украинского производства", – написали в сообщении.

По данным Mil.in.ua, кроме установки новой системы управления силовой установкой, также известно, что украинская компания ООО "ПКФ "Сторк" поставит многофункциональные индикаторы MFD10.SPO.03 в интересах ГП "Антонов" для установки на самолеты Ан-124-100 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".

Указанные многофункциональные индикаторы (дисплеи) будут установлены на бортовую автоматизированную систему контроля самолетов Ан-124-100 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".

#Ан225 виконує випробувальні польоти після модернізації. Зокрема, було встановлено нову систему керування силовою установкою українського виробництва pic.twitter.com/zZeAh4yxn9 — Antonov Company (@AntonovCompany) March 25, 2020

Бортовая автоматизированная система контроля (БАСК) предназначена для непрерывного контроля технического состояния всех систем самолета и действий экипажа как в полете, так и при выполнении различных операций на земле, что предусмотренно единым регламентом технического обслуживания.

Справка. Ан-225 "Мрия" создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор "Мрия" остается крупнейшим и самым мощным в мире транспортным самолетом.