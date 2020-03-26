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СБУ задержала группу хакеров, похитивших 20 миллионов

СБУ задержала группу хакеров, похитивших 20 миллионов
11:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины:СБУ пресекла деятельность хакерской группировки, нанесшей ущерб клиентам банковских систем на 20 млн грн.

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность хакерской группировки, которая с помощью вредоносного программного обеспечения похищала средства со счетов физических и юридических лиц, сообщат пресс-центр СБУ.

"Сотрудники СБУ установили, что организованная группа осуществляла несанкционированное вмешательство в работу компьютерной техники благодаря вредоносному программному обеспечению, которое рассылалось на электронные почтовые ящики для получения несанкционированного доступа к системе "Клиент-банк". Затем средства хакеры незаконно переводили на подставные банковские счета и выводили в наличность", - сказано в сообщении.

Так, по предварительным данным, ущерб от преступной деятельности составляет более 20 млн грн.

Правоохранители сегодня, 26 марта, провели 34 обыска в Киевской и Ивано-Франковской областях и Одессе по месту жительства фигурантов производства, а также в помещениях, где находилось серверное и компьютерное оборудование. Это оборудование изъято вместе с мобильными терминалами, банковскими карточками и документами, которые будут приобщены к материалам следствия.

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Сейчас 5 лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28 ч.2 ст.361, ч.3 ст.28 ч.2 ст.361-1, ч.5 ст.185 и ч.3 ст.28 ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще двум - круглосуточный домашний арест. Следственные действия продолжаются.

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СБУ, Хакеры, Банки.
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