В Славянске обнаружили огромный схрон взрывчатки (Фото)

Новости Украины:На окраинах Славянска нашли схрон с 30 килограммами пластида.

Служба безопасности Украины обнаружила на Донетчине тайник с большим количеством пластида.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Из схрона, оборудованного в окрестностях Славянска, правоохранители изъяли почти 30 килограммов пластида, что равно более чем 40 килограммам взрывчатки в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении.

Взрывчатка хранилась в фундаменте недостроя возле жилых домов. По предварительной версии, пластид мог предназначаться диверсантам для совершения террористических актов.

Решается вопрос оносительно открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и утилизации взрывчатки.