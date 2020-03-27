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В Славянске обнаружили огромный схрон взрывчатки (Фото)

В Славянске обнаружили огромный схрон взрывчатки (Фото)
13:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:На окраинах Славянска нашли схрон с 30 килограммами пластида.

Служба безопасности Украины обнаружила на Донетчине тайник с большим количеством пластида.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Из схрона, оборудованного в окрестностях Славянска, правоохранители изъяли почти 30 килограммов пластида, что равно более чем 40 килограммам взрывчатки в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении.

Взрывчатка хранилась в фундаменте недостроя возле жилых домов. По предварительной версии, пластид мог предназначаться диверсантам для совершения террористических актов.

В районе ООС прекращается пропуск через линию разграничения

Решается вопрос оносительно открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и утилизации взрывчатки.

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Донбасс, ОРДО, Схрон, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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