В районе ООС прекращается пропуск через линию разграничения

Сегодня было принято 35 индивидуальных решений относительно пропуска граждан через КПВВ в связи с критически важными жизненными ситуациями.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.
”С сегодняшнего дня в районе проведения операции Объединенных сил прекращен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств. Такие меры введены с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Однако, учитывая исключительные обстоятельства, было принято 35 индивидуальных решений относительно пропуска граждан через КПВВ в связи с критически важными жизненными ситуациями”, - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в дальнейшем, на период действия ограничений, пропуск лиц через линию разграничения будет возможен только при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера и наличия соответствующих подтверждающих документов.
”Командование Объединенных сил призывает граждан с пониманием относиться к временным ограничениям и учитывать их при планировании своих поездок через линию разграничения”, - отметили в пресс-центре.
Напоминаем, в штабе операции Объединенных сил проинформировали о потерях российско-оккупационных войск за текущую неделю.
Напомним:
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