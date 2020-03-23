В районе ООС прекращается пропуск через линию разграничения

Новости Украины:В зоне ООС останавливается пропуск через линию разграничения.

Сегодня было принято 35 индивидуальных решений относительно пропуска граждан через КПВВ в связи с критически важными жизненными ситуациями.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

”С сегодняшнего дня в районе проведения операции Объединенных сил прекращен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств. Такие меры введены с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Однако, учитывая исключительные обстоятельства, было принято 35 индивидуальных решений относительно пропуска граждан через КПВВ в связи с критически важными жизненными ситуациями”, - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в дальнейшем, на период действия ограничений, пропуск лиц через линию разграничения будет возможен только при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера и наличия соответствующих подтверждающих документов.

”Командование Объединенных сил призывает граждан с пониманием относиться к временным ограничениям и учитывать их при планировании своих поездок через линию разграничения”, - отметили в пресс-центре.

Напоминаем, в штабе операции Объединенных сил проинформировали о потерях российско-оккупационных войск за текущую неделю.

Напомним: