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В районе ООС прекращается пропуск через линию разграничения

В районе ООС прекращается пропуск через линию разграничения
00:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В зоне ООС останавливается пропуск через линию разграничения.

Сегодня было принято 35 индивидуальных решений относительно пропуска граждан через КПВВ в связи с критически важными жизненными ситуациями.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

С сегодняшнего дня в районе проведения операции Объединенных сил прекращен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств. Такие меры введены с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Однако, учитывая исключительные обстоятельства, было принято 35 индивидуальных решений относительно пропуска граждан через КПВВ в связи с критически важными жизненными ситуациями”, - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в дальнейшем, на период действия ограничений, пропуск лиц через линию разграничения будет возможен только при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера и наличия соответствующих подтверждающих документов.

Командование Объединенных сил призывает граждан с пониманием относиться к временным ограничениям и учитывать их при планировании своих поездок через линию разграничения”, - отметили в пресс-центре.

Напоминаем, в штабе операции Объединенных сил проинформировали о потерях российско-оккупационных войск за текущую неделю.

Напомним: 

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Военные, Донбасс, Коронавирус, КПВВ, ООС.
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