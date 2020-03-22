День в ООС: боевики продолжают нарушать "тишину"

Боевики незаконных вооруженных формирований один раз обстреляли украинские позиции, без потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня с запрещенного минскими договоренностями вооружения. Противник обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное с минометов калибра 82-мм, выпустив 5 мин… в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в сообщении штаба ООС в соцсети Фейсбук.
В штабе подчеркнули, что военнослужащие ООС приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации боевиков.
Напомним:
С начала 2020 года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 181 был ранен, все уголовные производства по данным фактам находятся на контроле Офиса генерального прокурора.
Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель считает, что Россия должна активизировать усилия для выполнения Минских соглашений и реализации Парижских договоренностей.
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