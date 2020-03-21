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Сивохо: Если Путин может покупать представителей немецких политсил, то разве Порошенко не может

Сивохо: Если Путин может покупать представителей немецких политсил, то разве Порошенко не может
14:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Сивохо объяснил, что делает в Совете нацбезопасности и обороны.

Внештатный советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший шоумен Сергей Сивохо объяснил, почему ушел в политику.

Об этом он рассказал в интервью DW.

"Многие говорят: шоумен, что он в этом понимает? Я - продюсер, я умею организовать процесс. Я умею организовать профессионалов, которые будут способствовать успешному процессу", – сказал он.

При этом Сивохо заметил, что не является экспертом или дипломатом-международником, но у него есть люди, и "они на своем направлении лучшие".

При этом Консультативный совет в Минске, который уже успели раскритиковать активисты из-за фактически прямого диалога с российскими оккупантами, Сивохо считает, "уравновесит ситуацию".

"На территории Украины сейчас очень много внутренне перемещенных лиц, именно оттуда, они тоже представители тех территорий. И хотят ввести представителей тех территорий, которые сейчас живут на территории Украины. Чтобы были в равных количествах представлены. Это будет Консультативный совет, она не будет влиять ни на что, а они между тем будут между собой разговаривать", – добавил советник секретаря СНБО.

На вопрос, почему же международное сообщество осудило создание этого органа, он ответил, что "если Путин может покупать представителей немецких политсил, то разве Порошенко не может покупать".

Войну на Донбассе Сивохо называет "гибридной, когда страна-агрессор инициирует и поддерживает внутренний конфликт".

Напомним: 

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СНБО, Сергей Сивохо, ТКГ.
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