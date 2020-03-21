Сивохо: Если Путин может покупать представителей немецких политсил, то разве Порошенко не может

Внештатный советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший шоумен Сергей Сивохо объяснил, почему ушел в политику.
Об этом он рассказал в интервью DW.
"Многие говорят: шоумен, что он в этом понимает? Я - продюсер, я умею организовать процесс. Я умею организовать профессионалов, которые будут способствовать успешному процессу", – сказал он.
При этом Сивохо заметил, что не является экспертом или дипломатом-международником, но у него есть люди, и "они на своем направлении лучшие".
При этом Консультативный совет в Минске, который уже успели раскритиковать активисты из-за фактически прямого диалога с российскими оккупантами, Сивохо считает, "уравновесит ситуацию".
"На территории Украины сейчас очень много внутренне перемещенных лиц, именно оттуда, они тоже представители тех территорий. И хотят ввести представителей тех территорий, которые сейчас живут на территории Украины. Чтобы были в равных количествах представлены. Это будет Консультативный совет, она не будет влиять ни на что, а они между тем будут между собой разговаривать", – добавил советник секретаря СНБО.
На вопрос, почему же международное сообщество осудило создание этого органа, он ответил, что "если Путин может покупать представителей немецких политсил, то разве Порошенко не может покупать".
Войну на Донбассе Сивохо называет "гибридной, когда страна-агрессор инициирует и поддерживает внутренний конфликт".
Напомним:
В Киеве 12 марта произошли стычки во время презентации Национальной платформы примирения в Киевском выставочном центре Парковый, в результате советника секретаря СНБО Сергея Сивохо ударили в спину.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что один из 11-ти его советников Сергей Сивохо не уполномочен представлять позицию СНБО по каким-либо вопросам.
Политическая партия "Национальный корпус" направила в Службу безопасности Украины сообщение о совершении государственной измены Сергеем Сивохо, который инициировал в Киеве мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства".
Сотрудники полиции задержали 15 человек, причастных к срыву презентации
Печерский районный суд Киева 13 марта избрал меру пресечения троим подозреваемым.
Прокуратура Киева 14 марта объявила о намерении подать в Печерский районный суд столицы апелляционные жалобы с требованием ужесточить меры пресечения для Юрия Капли и Сергея Тамарина
16 марта 19 народных депутатов от "Слуги народа" попросили секретаря СНБО Алексея Данилова освободить Сергея Сивохо от должности его внештатного советника.
20 марта президент Владимир Зеленский освободил одного из них от исполнения обязанностей своего внештатного советника.