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Потери ВСУ на Донбассе: в ОГП озвучили число жертв российской агрессии в 2020 году

Потери ВСУ на Донбассе: в ОГП озвучили число жертв российской агрессии в 2020 году
16:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В ОГП сообщили о 41 украинском военнослужащем, погибшем в этом году на Донбассе.

С начала 2020 года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 181 был ранен, все уголовные производства по данным фактам находятся на контроле Офиса генерального прокурора.

"Офис Генерального прокурора контролирует ход всех уголовных производств по фактам потерь и ранений украинских военнослужащих в результате вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Офиса генпрокурора.

По информации Офиса, 19 марта 2020, прокуратура Луганской области зарегистрировала уголовное производство по факту получения смертельного огнестрельного ранения и гибели украинского военнослужащего от выстрела снайпера незаконных вооруженных формирований РФ.

"Это произошло на передовых позициях в зоне проведения ООС вблизи города Попасная. Досудебное расследование в уголовном производстве по ст.258 ч. 3 УК Украины осуществляет СБУ", - информируют в Офисе.

Согласно сообщению, всего с начала года в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 182 получили ранения. За аналогичный период прошлого года боевые потери составили 34 человека, раненых было 222.

Напомним: 

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС, ОГП.
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