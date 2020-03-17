Немецкие "Зеленые" раскритиковали намерения создать консультативный совет в ТКГ с "представителями" ОРДЛО

Новости Украины:"Союз 90/Зеленые" призывают Украину не соглашаться на создание консультативного совета с "представителями" ОРДЛО.

Во фракции Бундестага "Союз 90/Зеленые" раскритиковали инициативу создания консультативного совета с привлечением так называемых "представителей" ОРДЛО в составе политической рабочей подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"То, что звучит как положительная новая динамика в минском процессе, на самом деле является дальнейшим выхолащиванием Минских соглашений. Этот совет является очень сомнительным из-за одинакового статуса представителей Украины и представителей оккупированных территорий", - заявил спикер фракции "Союз 90/Зеленые" по вопросам восточноевропейской политики Мануэль Заррацин.

По его мнению, благодаря этому совету Россия реализует свою основное требование, ведь, по словам Заррацина, "Кремль годами требовал от Украины прямых переговоров с марионеточным правительством".

Заррацин отметил, что на фоне распространения коронавируса Россия не должна реализовывать свои стратегические цели относительно Украины в одностороннем порядке. "Германия должна оставаться способной работать в этой сфере", - добавил он.

"Создание совещательного органа с участием людей, которые де-факто являются руководителями в Донецке и Луганске, не имеет реальной дополнительной стоимости для переговорных решений. Всем известно, что эти главари есть и останутся марионетками Кремля", - отметил представитель "Зеленых".

По мнению Заррацина, деятельность такого совета будет способствовать дестабилизации Украины, потому что за столом будут сидеть представители Украины и главари ОРДЛО, где регулярно нарушаются права человека.

"Мы ожидаем абсолютной ясности от федерального правительства по этому вопросу. Россия есть и остается военной стороной на Донбассе, и также должна быть ответственной за свои действия. Благодаря так называемому консультативному совету Путин имеет целью способствовать постепенному принятию оккупации и аннексии Крыма. Это надо предотвратить", - считает представитель "Зеленых".

О чем речь:

По информации ZN.UA, в протоколе заседании ТКГ 11 марта отмечается, что решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

"Основной задачей совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - отмечается в решении ТКГ, копия которого опубликована на сайте издания.

Согласно документу, критерии и порядок назначения членов совета определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, Россией, Германией, Францией и ОБСЕ самостоятельно.

Кроме того, Украина, отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, Российская Федерация, Федеративная Республика Германия, Французская Республика и ОБСЕ не позднее чем за три рабочих дня до дня первого заседания Совета должны будут уведомить Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе о своих участниках заседания Совета.

Фото: ZN.ua

В состав совета должны будут входить с правом решающего голоса по 10 представителей от Украины, 10 – от ОРДЛО, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, Германии и Франции при их согласии.

Напомним: