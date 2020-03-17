Коронавирус в Украине: Верховная Рада собирается переходить на "удаленку" (Видео)

В парламенте разрабатывают законопроект, который позволит народным депутатам работать в удаленном режиме.
Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал во время брифинга в парламенте.
"Мы сейчас разрабатываем законопроект, который позволит в режиме удаленного управления работать... Есть статья Конституции, которая прямо говорит, что депутаты должны быть собраны в парламенте. Но, учитывая такие чрезвычайные обстоятельства, мы сейчас ищем юридическую модель, каким образом исключительно на время эпидемии и мер по ее противодействию иметь возможность работать в таком режиме", - отметил Арахамия.
По его словам, законопроектом могут предусмотреть работу депутатов с помощью видеосвязи и внедрения видеоголосования.
"Мы еще разрабатываем, каким образом это можно сделать", - сказал депутат.
"Это не будет последнее внеочередное заседание", - отметил Арахамия и напомнил, что ВР приняла изменения в график работы.
Так, сейчас будет проходить работа в комитетах ВР. В Комитете по вопросам нацбезопасности, отметил Арахамия, будет рассматриваться вопрос о государственном оборонном заказе. Депутаты работают в режиме видеоконференций.
На вопрос, когда состоится ближайшее внеочередное заседание, председатель фракции ответил, что депутаты пока в "дежурном режиме", чтобы при необходимости была возможность собраться и провести внеочередное заседание.
"Следующее, я думаю, что может быть в начале следующей недели", - сказал он и добавил, что, в случае форс-мажора, заседание может состояться еще на этой неделе.
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