Ситуация на Донбассе: один военный погиб и один получил ранение

Новости Украины:Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб и один получил ранение.

Незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб и один получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"19 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары...В результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Красногоровка, Лебединское, Павлополь, Васильевка, Авдеевка, Крымское, Славное, Новотошковское, Новоолександровка.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

Напомним: