Боевики продолжают обстреливать украинских военных: ранен боец ВСУ

Новости Украины:Российские военные 11 раз нарушили режим тишины, ранен украинский боец.

Вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим тишины в четверг. Ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, пять обстрелов были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: два раза неподалеку Красногоровки - из минометов калибра 120 мм - 6 мин, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды рядом с Лебединским - из 82-мм минометов - 16 мин, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Павлополя - из вооружения БМП-1, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", были зафиксированы 6 обстрелов, а именно: четыре раза в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 120 мм - 41 мина, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новолуганского - из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 10 мин.

Обороняющиеся подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ.

Сегодня, 19 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он был эвакуирован в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь.

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