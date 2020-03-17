Нацкорпус под стенами Верховной Рады требовал отправить нардепов на карантин (Фото)

Национальный корпус второй день подряд митингует у здания Верховной Рады против остановки работы парламента на карантин из-за коронавируса.
На акцию пришли несколько десятков людей.
"Мы не доверяем действующей власти, которая под прикрытием борьбы с распространением коронавируса пытается заблокировать протест украинцев против капитуляции перед Кремлем", - говорится в сообщении Нацкорпуса.
Представители организации возле каждого входа в здание парламента раздают депутатам листовки с информацией о мерах, которые ввел Кабмин для борьбы с распространением коронавируса.
"Призываем выполнять решения собственной власти! Депутаты – сидите дома, как и все украинцы!" - требовали националисты.
Напомним:
14 марта в центре Киева по случаю Дня украинского добровольца прошел Марш патриотов.
Активисты провели Марш украинского добровольца от стадиона ЦСКА до посольства РФ в Киеве.
16 марта Зеленский обратился к украинцам относительно ситуации с коронавирусом.
Позже члены фракции "Слуга народа" на встрече с Президентом в понедельник вечером пришли к согласию, что Верховная Рада должна работать в режиме пленарных заседаний, а не уходить на карантин.
Сегодня, 17 марта Верховная Рада провела внеочередное заседание из-за вспышки коронавируса.
На внеочередное заседание Верховной Рады, посвященное борьбе с COVID-19, несколько народных избранников пришли в медицинских масках.
Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).