Скачать
Вторник, 17.03.2020
Коронавирус: Минздрав допускает, что карантин в Украине может быть продлен
Коронавирус: Минздрав допускает, что карантин в Украине может быть продлен
Курс гривни в онлайн-обмене коммерческих банков резко просел: в чем причина
Курс гривни в онлайн-обмене коммерческих банков резко просел: в чем причина
Усик: Самый страшный вирус - это грех (Видео)
Усик: Самый страшный вирус - это грех (Видео)
Украинская певица MamaRika вышла замуж за известного комика Сергея Середу (Фото)
Украинская певица MamaRika вышла замуж за известного комика Сергея Середу (Фото)

Нацкорпус под стенами Верховной Рады требовал отправить нардепов на карантин (Фото)

Смотрите фото (4)
Нацкорпус под стенами Верховной Рады требовал отправить нардепов на карантин (Фото)
17:29 Сегодня Телеграф Корреспондент

Новости Украины:Члены Нацкорпуса митинговали под Радой, требуя отправить нардепов на карантин.

Национальный корпус второй день подряд митингует у здания Верховной Рады против остановки работы парламента на карантин из-за коронавируса.

На акцию пришли несколько десятков людей.

"Мы не доверяем действующей власти, которая под прикрытием борьбы с распространением коронавируса пытается заблокировать протест украинцев против капитуляции перед Кремлем", - говорится в сообщении Нацкорпуса.

Представители организации возле каждого входа в здание парламента раздают депутатам листовки с информацией о мерах, которые ввел Кабмин для борьбы с распространением коронавируса.

"Призываем выполнять решения собственной власти! Депутаты – сидите дома, как и все украинцы!" - требовали националисты.

Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генпрокурором

Коронавирус в Украине: Верховная Рада собирается переходить на "удаленку" (Видео)

Напомним: 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Верховная Рада, Карантин, Нацкорпус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский считает, что о доставке работников на работу должен позаботиться бизнес
02 Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
03 Коронавирус в Украине, меры по карантину, отстранение Сивохо: главные события 16 марта
04 "Слуга народа" считает, что Раде не стоит идти на карантин
05 Коронавирус и карантин: НКРЭКУ предлагает приостановить отключение потребителей от коммунальных услуг
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карантин в Украине: для школьников запустят онлайн-курсы
Рада и МОН запускают онлайн-курсы для школьников
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Карантин, курс доллара, коронавирус: что украинцы искали в Google
Что мы искали в Google: топ-недели
Украинские звезды и Минздрав записали видео, в котором звучат советы, позволяющие избежать заражения коронавирусом
Украинские звезды и Минздрав записали видео, в котором звучат советы, позволяющие избежать заражения коронавирусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь