Нацкорпус под стенами Верховной Рады требовал отправить нардепов на карантин (Фото)

Новости Украины:Члены Нацкорпуса митинговали под Радой, требуя отправить нардепов на карантин.

Национальный корпус второй день подряд митингует у здания Верховной Рады против остановки работы парламента на карантин из-за коронавируса.

На акцию пришли несколько десятков людей.

"Мы не доверяем действующей власти, которая под прикрытием борьбы с распространением коронавируса пытается заблокировать протест украинцев против капитуляции перед Кремлем", - говорится в сообщении Нацкорпуса.

Представители организации возле каждого входа в здание парламента раздают депутатам листовки с информацией о мерах, которые ввел Кабмин для борьбы с распространением коронавируса.

"Призываем выполнять решения собственной власти! Депутаты – сидите дома, как и все украинцы!" - требовали националисты.

Напомним: