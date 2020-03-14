Жгли файеры и пели гимн: более тысячи добровольцев собрались под посольством РФ в Киеве (Видео)

Новости Украины:В Киеве добровольцы прошлись маршем к посольству РФ.

Активисты по случаю Дня украинского добровольца провели Марш украинского добровольца от стадиона ЦСКА до посольства РФ в Киеве.

В этом мероприятии приняли участие более 1,7 тысячи человек.

Колонны формировались возле стадиона с 18:00. У самого стадиона и на подходах к нему дежурили представители полиции, в том числе и полиции диалога, а также КП "Муниципальная охрана", кинологи со служебными собаками. Также на месте сбора присутствовали медработники и несколько авто полиции.

После формирования колонн активисты двинулись маршем к посольству РФ в Украине.

Активисты держали в руках желто-синие и красно-черные флаги, флаги "Ветеранского братства", "Азова" и других, некоторые из них были в одежде с надписями "Нацкорпус" и т.п.

Перед колонной активисты держали плакат с надписью "Постреливаем" с 2014".

Впереди ехали две машины бронетехники, а за ней шли ветераны добровольческих подразделений, ветераны ВСУ. После них шли патриотические и националистические организации и активисты.

Участники акции скандировали "Слава Украине - Героям Слава, слава нации - смерть врагам, Украина - превыше всего", "Одна единая соборная Украина", "Луганск - это Украина", "Крым - это Украина", "Донецк - это Украина" и т.п.

Вход на территорию посольства РФ в Украине был огражден забором, за которым стояли до 10 единиц спецтранспорта, кордон полиции, неподалеку - несколько автобусов патрульной полиции.

Активисты зажгли файеры перед российским посольством и спели украинский гимн. Звучала патриотическая музыка. Под посольством активисты скандировали "Вон из Украины".

Также под посольством РФ в Украине со сцены на машине выступил один из задержанных после событий во время презентации платформы Национального примирения и единства - Сергей Тамарин, лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий и другие.

Участники акции сбросили со своего автомобиля российский флаг, а затем порвали его.

Правоохранители стояли по обе стороны дороги, по которой шел марш. В целом обстановка была спокойной.