Марш патриотов: в полиции назвали число участников

По данным киевской полиции в Марше патриотов по случаю Дня добровольца приняли участие около 5 тысяч человек.
"В связи с запланированными акциями сегодня наряды правоохранителей работают в усиленном режиме. Грубых нарушений зафиксировано не было. Организаторы акций заранее сообщили о маршруте следования, поэтому правоохранители сопровождали их, обеспечивая прохождение колонны", - сообщается на сайте полиции Киева.
Уточняется, что привлеченные к охране правопорядка сотрудники всех ведомств системы Министерства внутренних дел несли службу в медицинских масках.
Напомним, в Украине сегодня, 14 марта, отмечают День добровольца.
День установлен 17 января 2017 года Верховной Радой Украины с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействию дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.