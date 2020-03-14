Марш патриотов: в полиции назвали число участников

Новости Украины:В Марше патриотов приняли участие около 5 тыс человек, грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано.

По данным киевской полиции в Марше патриотов по случаю Дня добровольца приняли участие около 5 тысяч человек.

"В связи с запланированными акциями сегодня наряды правоохранителей работают в усиленном режиме. Грубых нарушений зафиксировано не было. Организаторы акций заранее сообщили о маршруте следования, поэтому правоохранители сопровождали их, обеспечивая прохождение колонны", - сообщается на сайте полиции Киева.

Уточняется, что привлеченные к охране правопорядка сотрудники всех ведомств системы Министерства внутренних дел несли службу в медицинских масках.

Напомним, в Украине сегодня, 14 марта, отмечают День добровольца.