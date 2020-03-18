ООС: Сегодня боевики 8 раз открывали обстрелы

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.
Четыре обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", было зафиксировано 4 обстрела, а именно:
Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ.
"Сегодня, 18 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - подытожили в штабе ООС.
Напомним:
Так, в настоящее время пациент находится на самоизоляции, за ним установлен медико-санитарный надзор. В ОГА отметили, что близкие мужчины также находятся на самоизоляции.
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