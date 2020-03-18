ООС: Сегодня боевики 8 раз открывали обстрелы

Новости Украины:За прошедшие часы с начала суток в районе ООС было зафиксировано 8 вражеских обстрелов.

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.

Четыре обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

вблизи Павлополя - из 82-мм минометов - 23 мины;

неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов;

в районе населенного пункта Красногоровка - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Песками - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", было зафиксировано 4 обстрела, а именно:

в районе населенного пункта Зайцево - из минометов калибра 82 мм - 3 мины, из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Счастье - из 82-мм минометов - 2 мины;

неподалеку Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 12 мин;

рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ.

"Сегодня, 18 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - подытожили в штабе ООС.

Напомним: