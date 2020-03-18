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ООС: Сегодня боевики 8 раз открывали обстрелы

ООС: Сегодня боевики 8 раз открывали обстрелы
19:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:За прошедшие часы с начала суток в районе ООС было зафиксировано 8 вражеских обстрелов.

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает  штаб ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.

Четыре обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

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  • вблизи Павлополя - из 82-мм минометов - 23 мины;
  • неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов;
  • в районе населенного пункта Красногоровка - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Песками - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", было зафиксировано 4 обстрела, а именно:

  • в районе населенного пункта Зайцево - из минометов калибра 82 мм - 3 мины, из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; 
  • вблизи Счастье - из 82-мм минометов - 2 мины; 
  • неподалеку Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 12 мин;
  • рядом с Крымским - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. 

Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ.

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"Сегодня, 18 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - подытожили в штабе ООС.

Напомним: 

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Украина, Обстрел, Боевики, Донбасс, Карантин, ООС.
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