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Силы ООС попали под обстрел в районе пгт Новотошковское: ранены двое военнослужащих

Силы ООС попали под обстрел в районе пгт Новотошковское: ранены двое военнослужащих
18:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики на Донбассе ранили двух украинских военнослужащих.

Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований позиций Объединенных сил в районе пгт Новотошковское Попаснянского района Луганской области во вторник.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой военных доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов боевики применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями: по украинским позициям из минометов калибра 82 мм выпустили 15 мин.

"Обороняющиеся подразделения Операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", - говорится в сообщении.

По данным Министерства обороны Украины, перед этим, с начала текущих суток по состоянию на 12.00, боевики дважды нарушали режим прекращения огня. Они обстреляли украинские позиции вблизи пос.Березовое Марьинского района Донецкой области, используя станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, а также выпустили 5 мин из запрещенного минскими договоренностями миномета калибром 82 мм по позициям Объединенных сил в районе с.Ореховое Попаснянского района Луганской области. Боевых потерь в результате этих обстрелов не было.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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