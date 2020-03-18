На Донбассе боевики обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское

Российско-оккупационные войска 17 марта дважды обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
"Вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществили вооруженные провокации в районе участка разведения. Так, сегодня, 17 марта, российские оккупанты дважды обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В штабе подчеркнули, что такие преступные действия российских оккупационных войск в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться действующих мирных договоренностей.
Напомним:
Разведения войск на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка – Петровское Донецкой области началось 9 ноября 2019 года.
Ранее, 29 октября 2019 года, начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.
26 июня 2019 года украинские военные отошли с позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской.
Каждый раз процесс отвода продолжался всего в течение трех дней. После этого происходил поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка.