На Донбассе боевики обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское

Новости Украины:Боевики в ночь на среду дважды обстреляли участок разведения сил №3 в Богдановке-Петровском.

Российско-оккупационные войска 17 марта дважды обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществили вооруженные провокации в районе участка разведения. Так, сегодня, 17 марта, российские оккупанты дважды обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что такие преступные действия российских оккупационных войск в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться действующих мирных договоренностей.

Напомним: