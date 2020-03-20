На Донбассе ранен украинский военный

Незаконные вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе в пятницу, ранен один украинский военнослужащий, сообщает Министерство обороны Украины.
"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Луганском направлении. (…) По имеющейся информации, один украинский защитник получил ранения", - сообщил спикер Минобороны Украины Михаил Шаравара на брифинге в Киеве.
Так, боевики из миномета 120 калибра выпустили 20 мин по позициям Объединенных сил в районе н.п.Крымского.
Кроме того, противник также обстрелял украинские позиции вблизи н.п. Луганское, используя автоматический станковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Напомним:
За прошлые сутки на Донбассе в результате обстрелов вооруженными формированиями РФ один украинский военный погиб, еще один получил ранение. Всего боевики 15 раз нарушали режим прекращения огня.
Пятеро военнослужащих Объединенных сил погибли и 16 ранены на востоке Украины в течение недели.
Во фракции Бундестага "Союз 90/Зеленые" раскритиковали инициативу создания консультативного совета с привлечением так называемых "представителей" ОРДЛО в составе политической рабочей подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.