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На Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе ранен украинский военный
15:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Крымского и Луганского, ранен один украинский военный.

Незаконные вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе в пятницу, ранен один украинский военнослужащий, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Луганском направлении. (…) По имеющейся информации, один украинский защитник получил ранения", - сообщил спикер Минобороны Украины Михаил Шаравара на брифинге в Киеве.

Так, боевики из миномета 120 калибра выпустили 20 мин по позициям Объединенных сил в районе н.п.Крымского.

Кроме того, противник также обстрелял украинские позиции вблизи н.п. Луганское, используя автоматический станковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Напомним:

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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