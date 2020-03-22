Карантин на линии разграничения: на КПВВ "Станица Луганская" продолжают ждать люди

Новости Украины:Несмотря на закрытие, несколько десятков людей ждут пропуска на КПВВ "Станица Луганская".

На КПВВ "Станица Лунская" на Луганщине 22 марта около 30 человек надеются попасть на временно оккупированную территорию. Утром людей было еще больше - около 70.

Об этом сообщает Громадске.

Отмечается, что в 13:00 начальник отдела ГПСУ начал фотографировать документы людей, у которых есть критически важные жизненные обстоятельства, и отправлять фото командующему ООС.

По состоянию на обед 22 марта на КПВВ с украинской стороны продолжают ждать люди. Часть из них имеют документы, которые могут позволить им пересечь линию разграничения, остальные - нет.

Со стороны неподконтрольной территории ждут 8 человек. Их пропустили через пункт пропуска самопровозглашенной "ЛНР", но пока не пропускают на подконтрольную территорию. По словам начальника отдела ГПСУ, только у пяти из этих людей есть постоянная регистрация на подконтрольной территории, поэтому их, возможно, пропустят.

Напомним: