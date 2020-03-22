Карантин на линии разграничения: на КПВВ "Станица Луганская" продолжают ждать люди

На КПВВ "Станица Лунская" на Луганщине 22 марта около 30 человек надеются попасть на временно оккупированную территорию. Утром людей было еще больше - около 70.
Об этом сообщает Громадске.
Отмечается, что в 13:00 начальник отдела ГПСУ начал фотографировать документы людей, у которых есть критически важные жизненные обстоятельства, и отправлять фото командующему ООС.
По состоянию на обед 22 марта на КПВВ с украинской стороны продолжают ждать люди. Часть из них имеют документы, которые могут позволить им пересечь линию разграничения, остальные - нет.
Со стороны неподконтрольной территории ждут 8 человек. Их пропустили через пункт пропуска самопровозглашенной "ЛНР", но пока не пропускают на подконтрольную территорию. По словам начальника отдела ГПСУ, только у пяти из этих людей есть постоянная регистрация на подконтрольной территории, поэтому их, возможно, пропустят.
Напомним:
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