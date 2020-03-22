Потери оккупантов на Донбассе: в Штабе обнародовали данные за неделю

Новости Украины:Оккупанты за неделю потеряли 13 человек, миномет и два грузовика.

В штабе операции Объединенных сил проинформировали о потерях российско-оккупационных войск за текущую неделю.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Согласно подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за текущую неделю составили: погибшие - 13 человек; раненые и травмированные - 22", - говорится в сообщении.

Также оккупанты потеряли три единицы техники, в частности, миномет калибра 120 мм без возможности восстановления и два автомобиля "Урал".

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - добавили в штабе.

Напомним: