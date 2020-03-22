Потери оккупантов на Донбассе: в Штабе обнародовали данные за неделю

В штабе операции Объединенных сил проинформировали о потерях российско-оккупационных войск за текущую неделю.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"Согласно подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за текущую неделю составили: погибшие - 13 человек; раненые и травмированные - 22", - говорится в сообщении.
Также оккупанты потеряли три единицы техники, в частности, миномет калибра 120 мм без возможности восстановления и два автомобиля "Урал".
"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - добавили в штабе.
Напомним:
22 марта боевики незаконных вооруженных формирований один раз обстреляли украинские позиции, без потерь
С начала 2020 года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 181 был ранен, все уголовные производства по данным фактам находятся на контроле Офиса генерального прокурора.
Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель считает, что Россия должна активизировать усилия для выполнения Минских соглашений и реализации Парижских договоренностей.
Сивохо объяснил, что делает в Совете нацбезопасности и обороны.