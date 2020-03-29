На Ривненщине от COVID-19 умерла женщина

Новости Украины:В Украине возросло число смертей от коронавируса.

В Ривненской области умерла женщина, у которой диагностировали коронавирус.

Об этом сообщил председатель Сарненской районной государственной администрации Александр Кохан в Facebook.

"Дополнительно информирую. Сегодня около 19:00 умерла женщина, из числа тех пациентов, по которым были положительные результаты тестов лаборатории", - говорится в сообщении.

По его информации, скончалась жительница села Тынное, 1962 года рождения. Также Кохан сообщил, что по состоянию на 28 марта на территории региона девять подтвержденных случаев заражения COVID-19.

"Все другие тесты, которые проводились в лаборатории, показали отрицательный результат. Это в частности касается и медицинских работников Сарненской ЦРБ и детей, которые поступили вчера", - написал он.

Напоминаем, по состоянию на вечер субботы, 28 марта, от смертельного коронавируса COVID-19 в мире умерло уже 30 тысяч 249 человек.