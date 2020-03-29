На Херсонщине планируют развивать спа- и велнес-туризм

Новости Украины:В Херсонской области планируют инвестировать в развитие спа- и велнес-туризма.

В Херсонской области ученые оценят качество и ценность природных лечебных ресурсов.

Об этом сообщает управление туризма и курортов Херсонской ОГА.

"По заказу управления туризма и курортов Херсонской областной государственной администрации ГУ "Украинский научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии МЗ Украины" проведена научно-исследовательская работа лечебно-оздоровительного, курортного потенциала природных лечебных ресурсов Херсонской области. В дальнейшем соответствующие природные лечебные ресурсы требуют проведения исследований их безопасности и качества, получения научно обоснованных выводов относительно их назначения и применения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в перспективе результаты проведения таких исследований будут способствовать созданию курортов местного значения, привлечению местных и иностранных инвестиций для строительства бальнеологических центров, развития спа- и велнес-туризма, формированию современной, конкурентоспособной санаторно-курортной и туристско-рекреационной сферы Херсонщины.

Проведение соответствующих исследований предусматривается проектом cтратегии регионального развития области на 2021-2027 годы. Стратегическая цель 4: Усиление конкурентных преимуществ области на основе смарт-специализации.

По информации управления, в Херсонской области – более 150 месторождений бальнеологических ресурсов (минеральных и термальных вод – 126, лечебных грязей – 22, рапы соляных озер – 7).