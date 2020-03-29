В столице будут штрафовать за нарушение карантина

Новости Украины:Жителей Киева будут штрафовать за нарушение карантина.

Киевские власти намерены штрафовать нарушителей карантина.

Об этом, в субботу, 28 марта, на своей странице в Facebook сообщил замглавы администрации города Петр Пантелеев.

"Это штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть от 1700 до 3400 гривен", - написал Пантелеев.

Замглавы также напомнил, что законодательство Украины запрещает разведение костров в лесах и парках.

За нарушение гражданам Украины также грозит штраф от 340 до 1460 гривень. "Карантин - это не каникулы и не отпуск с шашлыками", - подчеркнул Пантелеев.