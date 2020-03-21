Карантин в Украине: какая область "отличилась" наибольшим количеством нарушений

Правоохранители с начала действия в Украине карантина начали 8 уголовных производств по фактам нарушений санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
"Сегодня полицейские составили 923 административных протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области - 167, в Донецкой - 85, в городе Киеве – 75", - говорится в сообщении.
Кроме того:
Так, всего в суд направлено 889 административных протоколов.
Также полиция начала 8 уголовных производств по ст.325 Уголовного кодекса Украины: 3 - в Харьковской области, по одному – в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Сумской областях и городе Киеве.
Как сообщалось, с 12 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года в Украине введен трехнедельный карантин.
Напомним:
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