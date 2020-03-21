Карантин в Украине: какая область "отличилась" наибольшим количеством нарушений

Новости Украины:В Украине полиция составила 923 админпротокола за нарушение карантина, начато 8 уголовных производств.

Правоохранители с начала действия в Украине карантина начали 8 уголовных производств по фактам нарушений санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сегодня полицейские составили 923 административных протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области - 167, в Донецкой - 85, в городе Киеве – 75", - говорится в сообщении.

Кроме того:

67- в Киевской области,

61 - в Запорожской,

54 – в Черкасской, с

47 - в Одесской,

43 - Херсонской,

33 - в Винницкой области,

по 32 - в Сумской и Харьковской,

30 - в Ровенской,

29 - Львовской,

25- Волынской,

22 - Черновицкой,

21 - Кировоградской,

19 - Черниговской,

18 - Николаевской,

14 - Луганской,

12 - Закарпатской,

по 9 - в Ивано-Франковской и Тернопольской,

8 – в Житомирской,

7 - в Хмельницкой

4 - в Полтавской области.

Так, всего в суд направлено 889 административных протоколов.

Также полиция начала 8 уголовных производств по ст.325 Уголовного кодекса Украины: 3 - в Харьковской области, по одному – в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Сумской областях и городе Киеве.

Как сообщалось, с 12 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года в Украине введен трехнедельный карантин.

Напомним: