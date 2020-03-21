Скачать
Суббота, 21.03.2020
Коронавирус: КПВВ на линии разграничения прекращают пропуск людей
Коронавирус: КПВВ на линии разграничения прекращают пропуск людей
Украинские респираторы в Испании: Нефедов объяснил ситуацию
Украинские респираторы в Испании: Нефедов объяснил ситуацию
Шовковскому предлагали должность в министерстве
Шовковскому предлагали должность в министерстве
Скончался Кенни Роджерс - культовый создатель кантри-музыки
На 82 году жизни умер Кенни Роджерс

Карантин в Украине: какая область "отличилась" наибольшим количеством нарушений

Карантин в Украине: какая область "отличилась" наибольшим количеством нарушений
18:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:В Украине полиция составила 923 админпротокола за нарушение карантина, начато 8 уголовных производств.

Правоохранители с начала действия в Украине карантина начали 8 уголовных производств по фактам нарушений санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сегодня полицейские составили 923 административных протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области - 167, в Донецкой - 85, в городе Киеве – 75", - говорится в сообщении.

Кроме того:

  • 67- в Киевской области,
  • 61 - в Запорожской,
  • 54 – в Черкасской, с
  • 47 - в Одесской,
  • 43 -  Херсонской,
  • 33 - в Винницкой области,
  • по 32 - в Сумской и Харьковской,
  • 30 - в Ровенской,
  • 29 - Львовской,
  • 25- Волынской,
  • 22 - Черновицкой,
  • 21 - Кировоградской,
  • 19 - Черниговской,
  • 18 - Николаевской,
  • 14 - Луганской,
  • 12 - Закарпатской,
  • по 9 - в Ивано-Франковской и Тернопольской,
  • 8 – в Житомирской,
  • 7 - в Хмельницкой 
  • 4 - в Полтавской области.

Так, всего в суд направлено 889 административных протоколов.

Также полиция начала 8 уголовных производств по ст.325 Уголовного кодекса Украины: 3 - в Харьковской области, по одному – в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Сумской областях и городе Киеве.

Как сообщалось, с 12 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года в Украине введен трехнедельный карантин.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите замочек, который раскроет тайны Вашего характера
02 Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 21 марта
03 "Тотальный полный карантин в Украине": Аваков озвучил свои предложения
04 ТОП вещей, которые помогут защититься от коронавируса
05 Итоги дня 20 марта: Коронавирус в Украине, режим ЧС и работа Рады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Харьковской области вводят режим чрезвычайной ситуации
В Харьковской области вводят режим чрезвычайной ситуации
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 21 марта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 21 марта
Умерла директор Фонда &quot;Демократические инициативы&quot;
Умерла директор Фонда "Демократические инициативы"
Заслуживает уважения: Netflix выделил $100 млн для помощи своему персоналу на время пандемии
Заслуживает уважения: Netflix выделил $100 млн для помощи своему персоналу на время пандемии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь