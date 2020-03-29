Депутат Запорожского облсовета заразился коронавирусом

Новости Украины:В Запорожье депутат горсовета заболел коронавирусом.

У депутата Запорожского облсовета Геннадия Фукса диагностировали коронавирус, находится в больнице.

"Друзья! Вынужден сообщить Вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание на коронавирус COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице", - написал он на своей странице в Фейсбук в субботу.

Депутат отметил, что коронавирус это всего лишь болезнь, которая лечится.

"Убежден, что из этого сложного испытания все мы выйдем более сильными, ответственными и умеющими ценить то, что действительно важно в жизни", – подчеркнул Фукс.

Также он поблагодарил врачей, которые которые ему и другим пациентам оказывают постоянную помощь. "Также (благодарен – ИФ) всем родным, друзьям и знакомым, которые выражают мне свою поддержку", – добавил депутат.