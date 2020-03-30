В Мариуполе подтвердили 4 новых случая заражения коронавирусом

Новости Украины:У четырех жителей Мариуполя обнаружили коронавирус.

На Донетчине — четыре новые лабораторно подтвержденные случая коронавирусной болезни COVID-19, все у жителей Мариуполя.

Об этом поздно вечером сообщил на своей странице в Facebook председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко.

"Четыре новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрированы на Донетчине. Все — в Мариуполе. Лабораторные исследования выявили вирус у двух мужчин 47 и 50 лет и двух женщин - 72 и 95 лет", - написал глава области.

Он отметил, что таким образом в области на сегодня 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: это 5 в Мариуполе и 1 - в Бахмуте.

Кириленко призвал жителей области следить за своим здоровьем и при первых симптомах острой респираторной болезни звонить семейному врачу; соблюдать условия карантина, из дома выходить только в случае крайней необходимости и сохранять спокойствие.