В Мариуполе проверяют пять человек на коронавирус

Новости Украины:В Мариуполе у пятерых человек подозревают коронавирус нового типа.

В Мариуполе выявлены еще пять человек с подозрениями на коронавирусную инфекцию, отобранный у них биологический материал готовят для отправки в Киев.

Об этом на вечернем пресс-брифинге 19 марта заявила заместитель Мариупольского городского головы Ксения Сухова.

"На сегодня у нас было отобрано и протестировано 5 проб из города Мариуполя. Один из них положительный – был выявлен у пациента коронавирус, четыре результата теста отрицательных. Еще пять тестов готовим для отправки в Киев в единственную на сегодня референс-лабораторию, которая делает такое тестирование", - сказала Сухова.

Она также отметила, что состояние больного коронавирусом мужчины удовлетворительное, он получает необходимое лечение, а все, кто с ним контактировал, на сегодня здоровы.

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