В Мариуполе проверяют пять человек на коронавирус

В Мариуполе выявлены еще пять человек с подозрениями на коронавирусную инфекцию, отобранный у них биологический материал готовят для отправки в Киев.
Об этом на вечернем пресс-брифинге 19 марта заявила заместитель Мариупольского городского головы Ксения Сухова.
"На сегодня у нас было отобрано и протестировано 5 проб из города Мариуполя. Один из них положительный – был выявлен у пациента коронавирус, четыре результата теста отрицательных. Еще пять тестов готовим для отправки в Киев в единственную на сегодня референс-лабораторию, которая делает такое тестирование", - сказала Сухова.
Она также отметила, что состояние больного коронавирусом мужчины удовлетворительное, он получает необходимое лечение, а все, кто с ним контактировал, на сегодня здоровы.
Напоминаем:
В Италии число умерших от пандемии коронавируса превысило количество зарегистрированных умерших в Китае.
В Польше с начала суток зафиксировано 38 новых случаев заражения коронавирусом, а общее количество заболевших возросло до 325 человек.
В мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.