Новости Украины:В Донецкой области в Мариуполе открыли две новых семейных амбулаторий.

В Мариуполе на Донетчине открылись две современные семейные амбулатории, способные обслуживать около 50 тысяч жителей города.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"В Мариуполе начали работу две семейные амбулатории Центра первичной медицинской помощи №1. Теперь около 50 тысяч взрослых и маленьких мариупольцев смогут воспользоваться комфортными условиями новых учреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что амбулатория №10 по адресу Курчатова, 33а была построена с нуля всего за год. В заведении созданы все условия для комфортного приема пациентов, закуплено современное оборудование, помещения оснащены с учетом потребностей людей с инвалидностью. В частности, здесь действуют кабинеты для прививок и забора анализов. Записаться на прием сюда можно онлайн.

Общая сумма финансирования - около 9,4 млн грн средств городского бюджета и Национальной службы здоровья Украины.

Вторая семейная амбулатория открылась на проспекте Металлургов, 196. Это заведение трансформировалось в современный медицинский центр. Здесь оборудована комната матери и ребенка, обустроена зона для детского отдыха, закуплены современная мебель и оборудование. Есть стационар и кабинет первой неотложной медицинской помощи.

На ремонт и закупку оборудования было выделено около 10 млн грн из городского бюджета и НСЗУ.