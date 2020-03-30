Во Львове из-за поджигателей сухой травы загорелся газопровод (Видео)

Новости Украины:Возле львовского аэропорта загорелся газопровод.

Из-за поджога сухой травы и деревьев вблизи взлетной полосы аэропорта "Львов" загорелся газопровод среднего давления.

Об этом в Facebook информирует АО "Львовгаз".

"Из-за поджога сухой травы и деревьев 29 марта около 21:06 часов вблизи взлетной полосы аэропорта "Львов" загорелся газопровод среднего давления... Произошло разрушение полиэтиленовой трубы в месте выхода из земли и переходе на стальной надземный газопровод", - говорится в сообщении.

Благодаря прекращению газоснабжения пожар удалось локализовать.

"Сейчас без газоснабжения остается с.Скнилов. Восстановление газоснабжения состоится завтра, 30 марта, ориентировочно в обед, после замены аварийного участка газопровода", - добавили газовики.

Львовгаз будет обращаться к правоохранительным органам для того, чтобы найти виновных в поджоге и привлечь к ответственности.