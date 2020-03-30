В Украине еще один человек выздоровел от коронавируса (Видео)

Новости Украины:В Черновицкой области от коронавирусной инфекции выздоровел еще один пациент.

В Черновицкой области выздоровел шестой пациент, госпитализированный с коронавирусной инфекцией.

Об этом сегодня в прямом эфире в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

По его словам, динамика выздоровления прослеживается практически у всех пациентов с этим вирусом.

"По состоянию на сегодня у нас уже шестеро пациентов, которые выздоровели. Мы благодарим наших врачей-инфекционистов, так грамотно и профессионально занимающихся больными, помогающих вернуть 100-процентное здоровье", – сказал председатель ОГА.

В пресс-службе Черновицкой ОГА уточнили, что новый выздоровевший пациент – из села Колинковцы Хотинского района.