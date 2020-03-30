На Тернопольщине у еще одного медика обнаружили коронавирус

Новости Украины:В Монастырском районе Тернопольщины у 47 человек выявили коронавирус.

За последние сутки в Монастырском районе Тернопольской области количество больных на коронавирус достигло уже 47 пациентов, в том числе 25 медиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь.

"На 18 часов 29 марта в районе инфицированных коронавирусом - 47 человек. Из них – в Монастыриске – 28. Среди медперсонала заболело 25 врачей, пятеро детей", - говорится в сообщении.

Напомним: по состоянию на 22:00 29 марта в Украине насчитали уже 475 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.