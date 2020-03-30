Кличко сообщил, когда отключат отопление в Киеве

Новости Украины:Отопление в Киеве могут начать отключать в конце недели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Отопление в Киеве могут начать отключать с конца недели, заявил на брифинге в понедельник мэр Киева Виталий Кличко.

"Если прогноз не изменится, то в конце этой недели мы будем отключать отопление, завершать отопительный сезон", - сказал он.

Кличко также сообщил, что школы, детские сады и административные здания уже отключены от отопления.

На сегодняшний день, по словам киевского главы, среднесуточная температура в Киеве еще не позволяет отключить отопление согласно нормативам.

Напомним, в ближайшие сутки, в понедельник, 30 марта, холодный воздух с северо-запада начнет вытеснять тепло с территории Украины.

В западной части Украины ожидается небольшой дождь и мокрый снег, днем порывы 15-20 м/с; понижение температуры в течение суток до 0-5° тепла, в Карпатах до 1-6° мороза. На остальной территории - без существенных осадков; температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16°, на юге до 19°, в северных областях 7-12°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве - без существенных осадков; температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.