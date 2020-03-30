Жителей аннексированного Крыма больше не выпускают на материковую Украину

Новости Украины:Пограничное управления ФСБ России ввело временный запрет на выезд из аннексированного Крыма.

Жителей Крыма больше не выпускают на материковую Украину. Соответствующее распоряжение подписала российская ФСБ. Исключение будут делать только для некоторых категорий граждан. Об этом сообщает издание "Новости Крыма".

Известно, что решение ФСБ вступило в силу в 00:00 30 марта и таким образом через админграницу попасть на территорию Украину стало практически нереально. Силовики и пограничники отказываются выпускать людей, если у тех есть российская либо крымская регистрация, при этом на территорию России они могут выехать безпрепятственно.

На админгранице с Украиной спецслужбы обещают делать исключение лишь тем, кому на материк нужно выехать на похорон близкого человека. При этом граждане должны будут предъявить копию свидетельства о смерти и документ, который подтверждает родство. Только в этом случае человека выпустят в соседнюю Херсонскую область.

Также сообщается, что всех, у кого есть крымская регистрация, на полуостров обещают пускать без проблем.

Ограничения ввели из-за распространения коронавируса, сообщили в так называемом региональном управлении ФСБ. Отметим, что в Крыму на данный момент насчитывается 15 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19. Две тысячи людей под наблюдением врачей. Несколько десятков - в обсервации.