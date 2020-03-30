В Ивано-Франковске - критическая задолженность за потребление воды

Новости Украины:Половина жителей Ивано-Франковска проигнорировали платежки за водоснабжение.

В Ивано-Франковске половина потребителей не оплатили текущие начисления за воду.

Об этом сообщает КП Ивано-Франковскводоэкотехпром.

"Сегодня половина франковчан не оплатили текущие начисления, а долги перед КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" достигли уже критической отметки", - сообщает "Ивано-Франковскводоэкотехпром".

В компании отмечают, что "многие потребители восприняли запрет на отключение должников и начисление пени во время карантина как призыв совсем не платить за коммунальные услуги". Такая позиция привела к тому, что многие водоканалы оказались в сложном финансовом положении.

"В таком случае предприятия водоснабжения оказываются перед выбором, что сделать в первую очередь для круглосуточного водоснабжения - оплатить электроэнергию для работы насосных станций, закупить реагенты для очистки воды или купить бензин для выезда аварийных бригад. Не говоря уже о зарплате, чтобы хоть как-то стимулировать людей работать в сложных условиях...", - отмечают компании.

По их информации, сейчас 300 специалистов обеспечивают круглосуточную работу предприятия.