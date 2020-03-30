На Донбассе погиб боец ВСУ

Новости Украины:В результате очередного обстрела со стороны боевиков в зоне ООС трагически погиб украинский военнослужащий.

Один украинский военнослужащий погиб, вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в понедельник.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. К сожалению, сегодня, 30 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиций, что в Донецкой области, от враждебного снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в Луганской области в результате вражеского обстрела из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное ранение получил один украинский защитник.

"Эвакуационной техникой он доставлен в военно-медицинское учреждение и ему оперативно предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - подчеркнули в ООС.

Так, для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери противника уточняются.