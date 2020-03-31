Новости Украины:С 1 апреля в городских лесах начинается "сезон тишины" с целью сохранения популяции диких животных.

В период С 1 апреля до 15 июня в лесах и на объектах благоустройства запрещены любые мероприятия, является источником повышенного шума и беспокойства, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Сезон тишины" - это природоохранное мероприятие, внедренное к исполнению в Украине на законодательном уровне (статья 39 Закона Украины "О животном мире"). Целью данного мероприятия является охрана ареала обитания, путей миграции диких животных на время их размножения. Такой проект способствует воспроизводству популяции лесных зверей и птиц, обеспечивая рост и разнообразие, спокойное развитие фауны в наших лесах", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в понедельник.

В период действия "сезона тишины Запрещены": санитарные рубки леса, стрельба, взрывные работы, фейерверки, проведение ралли и других соревнований на транспортных средствах, использование моторных маломерных судов.

"Лица, нарушившие требования в данный период, будут привлечены к ответственности согласно статье 87 КУоАП и наложено административное взыскание в виде штрафа от тридцати до пятидесяти, а на должностных лиц - от пятидесяти до семидесяти, не облагаемых минимумов доходов граждан" , - отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Рисованный.