Скачать
Вторник, 31.03.2020
Коронавирус в Украине: количество больных возросло
Коронавирус в Украине: количество больных возросло
Шмыгаль сообщил, что будет дальше с карантином
Шмыгаль сообщил, что будет дальше с карантином
Как пандемия повлияет на стоимость футболистов
Как пандемия повлияет на стоимость футболистов
Кирилл - дери полоз: приметы и обряды 31 марта
Кирилл - дери полоз: приметы и обряды 31 марта

В городских лесах начинается "сезон тишины"

В городских лесах начинается "сезон тишины"
09:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:С 1 апреля в городских лесах начинается "сезон тишины" с целью сохранения популяции диких животных.

В период С 1 апреля до 15 июня в лесах и на объектах благоустройства запрещены любые мероприятия, является источником повышенного шума и беспокойства, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Сезон тишины" - это природоохранное мероприятие, внедренное к исполнению в Украине на законодательном уровне (статья 39 Закона Украины "О животном мире"). Целью данного мероприятия является охрана ареала обитания, путей миграции диких животных на время их размножения. Такой проект способствует воспроизводству популяции лесных зверей и птиц, обеспечивая рост и разнообразие, спокойное развитие фауны в наших лесах", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в понедельник.

В период действия "сезона тишины Запрещены":  санитарные рубки леса, стрельба, взрывные работы, фейерверки, проведение ралли и других соревнований на транспортных средствах, использование моторных маломерных судов.

COVID-19 в Киеве: Власти планируют обозначать границы карантинных зон

"Лица, нарушившие требования в данный период, будут привлечены к ответственности согласно статье 87 КУоАП и наложено административное взыскание в виде штрафа от тридцати до пятидесяти, а на должностных лиц - от пятидесяти до семидесяти, не облагаемых минимумов доходов граждан" , - отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Рисованный.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

КГГА, Лес, Парк, Сезон тишины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Правильное питание: вещи, которые не желательно делать после еды
02 Коронавирус: легкие симптомы, которые не стоит игнорировать
03 Индексация пенсий может состояться уже в апреле
04 Рада проголосовала за "антиколомойский" законопроект: что это означает
05 "Они защищают нас, а мы – их": Зеленский дал обещание военному руководству Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Возвращаются ночные морозы: в Украине резко похолодает
Возвращаются ночные морозы: в Украине резко похолодает
Верховная Рада разрешила продажу земли: что нужно знать
Верховная Рада разрешила продажу земли: что нужно знать
Пандемия COVID-19: Карта распространения коронавируса в мире 31 марта
Пандемия COVID-19: Карта распространения коронавируса в мире
Новый альбом и песня о добровольцах: &quot;Океан Ельзы&quot; готовит &quot;домашний музыкальный сюрприз&quot;
Новый альбом и песня о добровольцах: "Океан Ельзы" готовит "домашний музыкальный сюрприз"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь