Скачать
Суббота, 28.03.2020
Президент провел ряд кадровых перестановок в ВСУ
Президент провел ряд кадровых перестановок в ВСУ
Украина закрыла границу: что происходит сегодня на пунктах пропуска
Украина закрыла границу: что происходит сегодня на пунктах пропуска
Милевский принес Динамо-Брест победу над Слуцком (Видео)
Милевский принес Динамо-Брест победу над Слуцком (Видео)
Катя Осадчая поделились нежным домашним селфи
Катя Осадчая поделились нежным домашним селфи

COVID-19 в Киеве: Власти планируют обозначать границы карантинных зон

COVID-19 в Киеве: Власти планируют обозначать границы карантинных зон
13:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине власти в столице готовятся ввести дополнительные меры по карантину.

Структурным подразделениям КГГА, райгосадминистрациям, а также предприятиям, учреждениям и организациям поручено подготовить все необходимое для того, чтобы обозначать границы территорий карантина, если такие будут определены городскими властями.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА и обнародовала протокол, принятый во исполнение поручений внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, структурным подразделениям КГГА, райгосадминистрациям, а также предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности и подчинения, поручено подготовить все необходимое для того, чтобы обозначать границы территорий карантина, если такие будут определены городскими властями. Такими территориями могут быть признаны очаги возгорания инфекционной болезни, где будет существовать высокий риск заражения коронавирусом COVID-19.

Борьба с коронавирусом: В Минздраве рассматривают вопрос переквалификации врачей 

Население отдельно будут информировать об определении границ территорий карантина. Устанавливать соответствующие информационные знаки, таблички о введении особого режима, проведении противоэпидемических мероприятий и тому подобное.

«Кроме того, будут приняты меры по надлежащему обустройству пропускных пунктов на въездах и выездах с территории карантина, очагов возгорания инфекционной болезни (освещение, шлагбаумы, санитарные барьеры и т.д.). Пропуск лиц, которые будут покидать такие территории или въезжать туда, будет осуществляться при условии проведения медицинского осмотра с бесконтактной термометрией и заполнения медико-санитарной декларации, которую разрабатывает и внедряет Министерство здравоохранения. В декларации будут указывать время и место пребывания в опасной зоне, контакта с больными людьми и места пребывания в дальнейшем. Лиц с подозрением на острые респираторные заболевания будут направлять на обследование», - говорится в сообщении.

Согласно протоколу, населению рекомендуют ограничить передвижение на личном автотранспорте между населенными пунктами, районами и регионами Украины, если в этом нет необходимости.

Covid-19 в Латвии: Медики зарегистрировали уже более трехста зараженных

Также, согласно протоколу, все учреждения здравоохранения переводятся на строгий противоэпидемический режим, а определенные учреждения должны создать мобильные медицинские бригады с целью активного выявления и оказания помощи больным COVID-19.

Напомним:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, КГГА, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названо самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
02 Украина закрыла границы - что делать украинцам, которые не успели вернуться
03 У берегов Австралии началось массовое вымирание коралловых рифов (Фото)
04 На Землю обрушится невероятно сильная солнечная буря: дата
05 Как определить, что иммунитет слабый?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве опровергли очередной фейк о коронавирусе
В Минздраве опровергли очередной фейк о коронавирусе
Украина переходит на летнее время: не забудьте перевести часы
Летнее время: не забудьте перевести часы
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
К Земле мчится астероид: сближение будет 29 апреля
К Земле мчится астероид: сближение будет 29 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь