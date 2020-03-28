COVID-19 в Киеве: Власти планируют обозначать границы карантинных зон

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине власти в столице готовятся ввести дополнительные меры по карантину.

Структурным подразделениям КГГА, райгосадминистрациям, а также предприятиям, учреждениям и организациям поручено подготовить все необходимое для того, чтобы обозначать границы территорий карантина, если такие будут определены городскими властями.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА и обнародовала протокол, принятый во исполнение поручений внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, структурным подразделениям КГГА, райгосадминистрациям, а также предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности и подчинения, поручено подготовить все необходимое для того, чтобы обозначать границы территорий карантина, если такие будут определены городскими властями. Такими территориями могут быть признаны очаги возгорания инфекционной болезни, где будет существовать высокий риск заражения коронавирусом COVID-19.

Население отдельно будут информировать об определении границ территорий карантина. Устанавливать соответствующие информационные знаки, таблички о введении особого режима, проведении противоэпидемических мероприятий и тому подобное.

«Кроме того, будут приняты меры по надлежащему обустройству пропускных пунктов на въездах и выездах с территории карантина, очагов возгорания инфекционной болезни (освещение, шлагбаумы, санитарные барьеры и т.д.). Пропуск лиц, которые будут покидать такие территории или въезжать туда, будет осуществляться при условии проведения медицинского осмотра с бесконтактной термометрией и заполнения медико-санитарной декларации, которую разрабатывает и внедряет Министерство здравоохранения. В декларации будут указывать время и место пребывания в опасной зоне, контакта с больными людьми и места пребывания в дальнейшем. Лиц с подозрением на острые респираторные заболевания будут направлять на обследование», - говорится в сообщении.

Согласно протоколу, населению рекомендуют ограничить передвижение на личном автотранспорте между населенными пунктами, районами и регионами Украины, если в этом нет необходимости.

Также, согласно протоколу, все учреждения здравоохранения переводятся на строгий противоэпидемический режим, а определенные учреждения должны создать мобильные медицинские бригады с целью активного выявления и оказания помощи больным COVID-19.

Напомним: