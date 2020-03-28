Covid-19 в Латвии: Медики зарегистрировали уже более трехста зараженных

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Латвии медики зафиксировали уже более 300 случаев заболевания.

За минувшие сутки в Латвии проведено 1046 анализов на коронавирус, инфекция подтверждена у 25 человек. Таким образом, число выявленных носителей Covid-19 достигло 305.

Об этом сообщает в Twitter Центр профилактики и контроля заболеваний.

"В предыдущий день у 1046 человек подозревалось наличие Covid-19, 25 случаев подтвердили. В Латвии было проведено 12 748 обследований, 305 человек оказались зараженными. 21 пациент стационарный (в том числе 18 с легкой/средней формой заболевания, 3 - в тяжелом состоянии)", - говорится в сообщении.

Латвийские врачи просят пациентов не скрывать информацию, были ли они за границей или был ли у них контакт с теми, кто вернулся из-за границы. Пациенты часто скрывают факты и подвергают персонал больниц и других пациентов опасности.

С 13 марта по 14 апреля в Латвии в связи с распространением вируса Covid-19 действует чрезвычайная ситуация. В стране введен ряд ограничений.

Напомним: