Covid-19 в Латвии: Медики зарегистрировали уже более трехста зараженных

За минувшие сутки в Латвии проведено 1046 анализов на коронавирус, инфекция подтверждена у 25 человек. Таким образом, число выявленных носителей Covid-19 достигло 305.
Об этом сообщает в Twitter Центр профилактики и контроля заболеваний.
"В предыдущий день у 1046 человек подозревалось наличие Covid-19, 25 случаев подтвердили. В Латвии было проведено 12 748 обследований, 305 человек оказались зараженными. 21 пациент стационарный (в том числе 18 с легкой/средней формой заболевания, 3 - в тяжелом состоянии)", - говорится в сообщении.
Латвийские врачи просят пациентов не скрывать информацию, были ли они за границей или был ли у них контакт с теми, кто вернулся из-за границы. Пациенты часто скрывают факты и подвергают персонал больниц и других пациентов опасности.
С 13 марта по 14 апреля в Латвии в связи с распространением вируса Covid-19 действует чрезвычайная ситуация. В стране введен ряд ограничений.
Напомним:
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