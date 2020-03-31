В Одесской области оползень убил двух человек

Новости Украины:В результате оползня в Одесской области погибли двое мужчин.

Сегодня в Беляевском районе Одесской области в результате оползня погибли два человека.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 5:06 в службу спасения «101» поступила информация о том, что в селе Алтестово, на берегу Хаджибейского лимана, двух людей засыпало землей.

Спасатели, прибывшие на место ЧП, установили, что произошло смещение почвы. Сотрудники ГСЧС расчистили почву и извлекли из-под завала двух погибших мужчин.

Отмечается, что анкетные данные погибших устанавливаются. От ГСЧС привлекались 3 единицы пожарной техники и 15 человек личного состава. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, не менее 47 человек погибли вследствие оползней, вызванных проливными дождями в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии