Майская погода в марте: в Киеве было установлено два температурных рекорда

Новости Украины:На минувших выходных в столице Украины было зафиксировано сразу два температурных рекорда.

Температура воздуха в Киеве после полудня в субботу, 28 марта, поднялась до 18,9 градусов, а это значит что рекорд для этого дня, который держался с 1977 года превышен на 0,9 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 28 марта в Киеве после полудня температура поднялась до +18,9⁰, что на 0,9⁰ превысило рекорд этого дня, державшийся с 1977 года.

Благодаря такому максимуму был превышен на 0,8⁰ рекорд среднесуточной температуры, который было установлен в 1892 году. Теперь она составляет 12,2⁰, что по климатической норме соответствует началу мая.

Климатологи отмечают, что в марте в Киеве уже установлено 12 температурных рекордов.

Напомним, в течение 31 марта-2 апреля во многих регионах Украины ожидается сильное похолодание.

Синоптики прогнозируют снижение температуры: ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла; в юго-восточных областях ночью 0-5° тепла, днем 7-12°; в Карпатах на протяжении суток 7-12° мороза.

В Киеве и Киевской области 31 марта облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой снег, днем без осадков. В столице ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла; по области ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.