Скачать
Вторник, 31.03.2020
ОП: Между регионами уже распределяют 100 тыс корейских ПЦР-тестов
ОП: Между регионами уже распределяют 100 тыс корейских ПЦР-тестов
В Украине для обсервации подготовили десятки гостиниц
В Украине для обсервации подготовили десятки гостиниц
Итальянский футболист поборол коронавирус
Итальянский футболист поборол коронавирус
OnePlus 8 Pro: особенности камеры будущей новинки
OnePlus 8 Pro: особенности камеры будущей новинки

Майская погода в марте: в Киеве было установлено два температурных рекорда

Майская погода в марте: в Киеве было установлено два температурных рекорда
15:53 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:На минувших выходных в столице Украины было зафиксировано сразу два температурных рекорда.

Температура воздуха в Киеве после полудня в субботу, 28 марта, поднялась до 18,9 градусов, а это значит что рекорд для этого дня, который держался с 1977 года превышен на 0,9 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 28 марта в Киеве после полудня температура поднялась до +18,9⁰, что на 0,9⁰ превысило рекорд этого дня, державшийся с 1977 года.

Благодаря такому максимуму был превышен на 0,8⁰ рекорд среднесуточной температуры, который было установлен в 1892 году. Теперь она составляет 12,2⁰, что по климатической норме соответствует началу мая.

Климатологи отмечают, что в марте в Киеве уже установлено 12 температурных рекордов.

Напомним, в течение 31 марта-2 апреля во многих регионах Украины ожидается сильное похолодание.

Синоптики прогнозируют снижение температуры: ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла; в юго-восточных областях ночью 0-5° тепла, днем 7-12°; в Карпатах на протяжении суток 7-12° мороза.

В Киеве и Киевской области 31 марта облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой снег, днем без осадков. В столице ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла; по области ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Погода, Март, Погода в Киеве, Температурный рекорд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Правильное питание: вещи, которые не желательно делать после еды
02 Индексация пенсий может состояться уже в апреле
03 Итоги дня 30 марта: коронавирус, новые министры и увольнение Сивохо
04 Коронавирус: легкие симптомы, которые не стоит игнорировать
05 Рада проголосовала за "антиколомойский" законопроект: что это означает
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Виннице разработали первый в стране протокол лечения от СOVID-19
В Виннице разработали собственный протокол лечения от СOVID-19
&quot;Теплые кредиты&quot;: В Украине стартовала новая программа на 2020 год
"Теплые кредиты": В Украине стартовала программа на 2020 год
Онлайн-школы по ТВ: Зеленский сообщил расписание
Онлайн-школы по ТВ: Зеленский сообщил расписание
Премьеры &quot;Морбиуса&quot; и &quot;Охотников за привидениями&quot; перенесли: какие еще фильмы не стоит ожидать в 2020 году
Премьеры "Морбиуса" и "Охотников за привидениями" перенесли: какие еще фильмы не стоит ожидать в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь