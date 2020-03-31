Возвращаются ночные морозы: в Украине резко похолодает

Новости Украины:В ближайшие дни в Украине существенно похолодает, местами ожидается мокрый снег.

В Украине во вторник, 31 марта, ожидается небольшой ночной мороз, днем температура воздуха составит +1 +6 градусов тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"31 марта облачно с прояснениями. Без осадков, лишь ночью и утром в северных областях и Карпатском регионе небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек.", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют снижение температуры: ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла; в юго-восточных областях ночью 0-5° тепла, днем 7-12°; в Карпатах на протяжении суток 7-12° мороза.

В Киеве и Киевской области 31 марта облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой снег, днем без осадков. В столице ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла; по области ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 31 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

В Украине с понедельника придет существенное похолодание, а потеплеет с четверга. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В западных областях завтра столбики термометров, как нежные цветы, наклонят головки до + 2+ 6 градусов. На Севере включая Винницкую область похолодает до +4+10 градусов. В большинстве центральных областей, на Востоке и Юге еще задержится теплая погода, +12+17 градусов", - написала синоптик. По ее словам, атмосферный фронт принесет дожди, на Западе и Севере с мокрым снегом.

Южная часть и восточные области Украины не ощутят каких-либо серьезных осадков. Холод придет с порывистым северным и северо-восточным ветром, предупреждает Диденко.

"В Киеве понедельник ожидается облачным, влажным (может чуть даже полетать небольшой снег) и холодным, максимальная температура воздуха 30 марта снизится против воскресных конфеток-градусов до +7+9. Вторник в столице уже подует ночным морозцем и дневными слабыми + 2+4 градуса", - отметила она и добавила, что потепление возобновится с четверга.

Прогноз погоды на вторник, 31 марта, в городах Украины:

Ужгород – +5…+7

Львов – +4…+6

Ивано-Франковск – +4…+6

Тернополь – +3…+5

Черновцы – +4…+6

Хмельницкий – +3…+5

Луцк – +4…+6

Ровно – +3…+5

Житомир – +3…+5

Винница – +3…+5

Одесса – +5…+7

Николаев – +5…+7

Херсон – +8…+10

Симферополь – +9…+11

Кропивницкий – +3…+5

Черкассы – +3…+5

Чернигов – +3…+5

Сумы – +3…+5

Полтава – +3…+5

Днепр – +5...+7

Запорожье – +9…+11

Донецк – +9…+11

Луганск – +10…+12

Харьков – +5…+7

Киев – +3…+5

В последующие два дня, 1-2 апреля, сохранится холодная без осадков погода. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек., 1 апреля на юге и востоке страны северо-восточный, 3-8 м/сек.

Температура ночью 3-8° мороза, днем 1 апреля 3-8° тепла, 2 апреля 6-11°; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем около 0°.

Холодная без осадков погода сохранится в Киеве и 1-2 апреля. Температура ночью 3-8° мороза, днем 1 апреля 3-8° тепла, 2 апреля 6-11°.

Прогноз погоды на 1 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 2 апреля, фото: meteo.gov.ua

В то же время 3-4 апреля местами ожидаются осадки, в частности, 3 апреля днем в западных и северных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза (в Карпатах 3-9° мороза), на юге 0-6° тепла, днем 7-13° тепла.

4 апреля ночью в западных и северных областях, днем в Украине, кроме северной части, небольшой дождь, на западе с мокрым снегом. Температура в западных областях ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на остальной территории ночью 0-6° тепла, днем 4-10°, на юге и востоке до 13°.

Днем 3 апреля и ночью 4 апреля в столице небольшой дождь, в остальное время без осадков. Температура 3 апреля ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 8-13° тепла; 4 апреля ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла.

Прогноз погоды на 3 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 4 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, Леонид Горбань дал прогноз погоды на Пасху и апрель.

Как сообщает синоптик, украинцам не стоит ждать тепла на Пасху. Вторая половина марта и начало апреля будут холодными, вплоть до существенных морозов. Также высока вероятность осадков, как дождей, так и снега, поэтому синоптик не рекомендует прятать теплую одежду.

Повышение температуры придет уже на третьей неделе апреля, после чего установится ровная, теплая погода до самого конца месяца. В мае предварительно ожидается большая засуха, причем вторая и третья неделя месяца пройдут совсем без осадков.