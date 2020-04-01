Скачать
Среда, 01.04.2020
Итоги дня 31 марта: коронавирус в Украине, соцпрограммы для медиков и "теплые кредиты"
Итоги дня 31 марта: коронавирус в Украине, соцпрограммы для медиков и "теплые кредиты"
Карантин: в Укрпочте разработали порядок приема платежей на дому
Карантин: в Укрпочте разработали порядок приема платежей на дому
От коронавируса умер экс-президент Марселя
От коронавируса умер экс-президент Марселя
Дарья-грязные проруби: приметы и обряды 1 апреля
Дарья-грязные проруби: приметы и обряды 1 апреля

Боевики продолжают эскалацию на Донбассе, 14 нарушений "тишины"

Боевики продолжают эскалацию на Донбассе, 14 нарушений "тишины"
07:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Один украинский военный погиб, трое получили ранения в результате 14 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе.

За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, двое получили ранения, еще один – боевое травмирование в результате 14 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства", – сообщили на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

Незаконные вооруженные формирования 14 раз открывали огонь по украинским позициям из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным штаба, основную активность боевики сосредоточили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где зафиксировано 11 обстрелов. В частности, у Красногоровки НВФ дважды обстреляли украинских военных из минометов калибра 120-мм, потратив 20 мин, и станковых противотанковых гранатометов; по окрестностям Песок выпустили 10 мин из минометов 120-го калибра; вблизи Авдеевки трижды фиксировались обстрелы из минометов калибра 82-мм с общим расходом 32 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Широкино и Гнутово; в районе Каменки из автоматического станкового гранатомета; вблизи Опытного из крупнокалиберного пулемета; позиции в Старогнатовке - из стрелкового оружия.

В штабе ООС отметили, что имеющимися огневыми средствами украинские военнослужащие вовремя реагировали на каждый обстрел и дали НВФ "достойный отпор".

"Очень принципиальная позиция" по диалогу с ОРДЛО: Ермак провел онлайн-брифинг

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из минометов калибра 120-мм и противотанкового ракетного комплекса обстреляли украинские позиции неподалеку Новотошковского, а из минометов калибра 82-мм - вблизи Луганского; вечером НВФ применили против позиций ООС в Зайцево гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Наши защитники немедленно реагировали на каждый вражеский обстрел и прицельным огнем по позициям противника заставили его вернуться к соблюдению режима "тишины", – подчеркнули в штабе.

По данным украинской разведки, 31 марта ликвидировано трое боевиков, еще один ранен. Также уничтожена боевая машина пехоты НВФ.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска обстреляли из станковых противотанковых гранатометов наши позиции вблизи Марьинки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". После своевременной и адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил враждебные провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", – сказано в утренней сводке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бесплатные поезда для медиков: "Укрзализныця" запустила социальную программу
02 Пройдите тест и узнайте немного нового о себе
03 За день в Украине зарегистрировано почти сто случаев заражения Covid-19
04 Закон о рынке земли: В Раде - уже пять проектов, блокирующих подписание
05 Борьба с COVID-19: Германия выделит 150 млн евро для Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики продолжают эскалацию на Донбассе, 14 нарушений &quot;тишины&quot;
Боевики продолжают эскалацию на Донбассе
Коронавирус в Украине: на Тернопольщине уже почти сотня человек заболели Covid-19
На Тернопольщине уже почти сотня человек заболели Covid-19
&quot;Мы победим в этой битве вместе&quot;: Lamborghini начала производить защитные маски
Lamborghini начала производить защитные маски
Рецепт дня: Салат из молодой капусты, огурцов и кукурузы
Рецепт дня: Салат из молодой капусты, огурцов и кукурузы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь