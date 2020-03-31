"Очень принципиальная позиция" по диалогу с ОРДЛО: Ермак провел онлайн-брифинг

Новости Украины:В Украине Андрей Ермак провел онлайн-брифинг, в рамках которого дал ответы на ряд важных вопросов.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уверяет, что представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" при действующей власти никогда не станут участниками Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Относительно Консультативного совета - хочу сказать, что наша позиция является неизменной, и я всегда ее повторяю. К сожалению, есть некоторые силы, некоторые люди, которые почему-то приписывают нам то, чего никогда не существовало, – мы никогда не вели переговоры ни с так называемыми "ДНР", "ЛНР", ни с террористами, ни с сепаратистами и не будем никогда их вести", - заявил он.

Ермак отметил, что в Минских договоренностях четко прописаны "условия, по которым Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями территорий (ОРДЛО)".

"Больше 5 лет, как продолжаются переговоры, в Минске присутствуют только представители "ДНР" и "ЛНР", все об этом знают – они не являются участниками Трехсторонней контактной группы, и при нашей каденции никогда ими не станут", - подчеркнул он.

"Наша позиция является очень принципиальной – мы готовы сегодня говорить с нашими гражданами, которые временно проживают на оккупированных территориях, которые сегодня не являются участниками войны на Донбассе, у которых нет на руках крови наших героев и наших бойцов, и эта позиция никогда не менялась", - подчеркнул руководитель президентского офиса.

Ермак подчеркнул, что украинская власть хочет "изменить монополию на представительство отдельных районов Донбасса представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" во время переговоров в Минске. По его словам, предложение создать Консультативный совет при ТКГ и является реализацией этой идеи.

11 марта в Минске состоялось очередное заседание ТКГ с участием Ермака и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Они договорились подписать решение ТКГ о создании в составе политической подгруппы Консультативного совета после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии относительно выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском формате". Подписание должно было состояться на заседании в Минске 25 марта.

Позже издание "Зеркало недели" опубликовало копию протокола, подписанного в Минске 11 марта. Согласно документу, критерии и порядок назначения членов совета самостоятельно определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, РФ, ФРГ, Францией и ОБСЕ. При этом по 10 представителей от Украины и ОРДЛО будут иметь право решающего голоса, по одному представителю от РФ, Германии, Франции и ОБСЕ - право совещательного голоса.

Через несколько дней около 60 депутатов от "Слуги народа" призвали президента Владимира Зеленского не допустить создание Консультативного совета в политической подгруппе ТКГ в Минске.

25 марта заседание ТКГ состоялось в формате видеоконференции, и решение о создании Консультативного совета не принималось.

Сегодня, 31 марта, Ермак заявил, что идея создания Консультативного совета будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

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