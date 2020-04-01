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Среда, 01.04.2020
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Мы продолжаем покупать все необходимое оборудование - Кличко

Мы продолжаем покупать все необходимое оборудование - Кличко
14:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Глава КГГА дал брифинг, в ходе которого рассказал, как власть столицы противодействует коронавирусу.

В Киеве есть 380 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Мы продолжаем покупать все необходимое оборудование. И, в частности, значительно увеличили количество аппаратов искусственной вентиляции легких. Их у нас уже 380. И еще 17 аппаратов дополнительно заказали", - заявил Кличко.

Он отметил, что город также закупает маски и костюмы защиты для медработников, расходные материалы и препараты в больницы. "Да, это действительно большие деньги. Все понимают, что в условиях ограничительных мер город очень много теряет. Но мы перенаправляем средства из других статей бюджета. При этом столица одна из первых ввела льготы для бизнеса. Мы планируем дальнейшую стратегию и готовимся к любому развитию событий", - сказал мэр Киева.

Кличко о количестве зараженных: Вирус охватывает город

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных (4 за последние сутки), 10 пациентов выздоровели. За сутки было подтверждено 120 новых случаев. Больше всего инфицированных в Черновицкой - 104, Тернопольской - 98, Ивано-Франковской - 64 областях.

По состоянию на утро 1 апреля в мире зафиксировано 858 892 случая коронавируса, 178 100 пациентов выздоровели, летальных случаев - 42158.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, КГГА, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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