На самоизоляции: В Киевской области находятся почти 1,2 тыс эвакуированных из-за границы

В Киевской области на самоизоляции находится почти 1 тыс. 182 эвакуированных из-за границы украинцев.
Об этом сообщил и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время онлайн-брифинга.
Отвечая на вопрос о количестве эвакуированных из-за границы украинцев, которые вернулись в Киевскую область, Володин отметил: "всего в Киевскую область заехали 1 тыс. 182 жителя области, все они дали соответствующую подписку, свое согласие на самоизоляцию".
"В связи с этим это возлагает на них конкретные обязательства, которые они должны соблюдать", - отметил и.о. председателя Киевской ОГА.
По его словам, невыполнение этих обязательств влечет за собой ответственность, а контроль за соблюдением режима самоизоляции возлагается на правоохранительные органы.
Как сообщалось ранее, по информации Министерства иностранных дел в Украине в связи с пандемией коронавируса вернулись более 144 тыс. граждан.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.
На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.