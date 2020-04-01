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На самоизоляции: В Киевской области находятся почти 1,2 тыс эвакуированных из-за границы

На самоизоляции: В Киевской области находятся почти 1,2 тыс эвакуированных из-за границы
15:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В столице на самоизоляции находятся более 1180 эвакуированных из-за границы.

В Киевской области на самоизоляции находится почти 1 тыс. 182 эвакуированных из-за границы украинцев. 

Об этом сообщил и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время онлайн-брифинга.

Отвечая на вопрос о количестве эвакуированных из-за границы украинцев, которые вернулись в Киевскую область, Володин отметил: "всего в Киевскую область заехали 1 тыс. 182 жителя области, все они дали соответствующую подписку, свое согласие на самоизоляцию".

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"В связи с этим это возлагает на них конкретные обязательства, которые они должны соблюдать", - отметил и.о. председателя Киевской ОГА.

По его словам, невыполнение этих обязательств влечет за собой ответственность, а контроль за соблюдением режима самоизоляции возлагается на правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее, по информации Министерства иностранных дел в Украине в связи с пандемией коронавируса вернулись более 144 тыс. граждан.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

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Киев, Украина, Карантин, Коронавирус.
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