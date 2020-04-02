Получил $100 тысяч взятки: в Киеве задержали "советника главы ОПУ"

Новости Украины:В Киеве задержали псевдосоветника председателя Офиса Президента.

Государственное бюро расследований совместно с представителями полиции задержали псевдосоветника председателя Офиса Президента Украины во время получения средств "за решение вопросов".

Об этом информирует пресс-служба бюро в Telegram.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, совместно с работниками Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины, задержали представителя общественной организации во время получения 100 000 долларов США мошенническим путем (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, представитель общественной организации, представляясь уполномоченным от главы Офиса Президента Украины, генерального прокурора, секретаря СНБО и нового руководства Государственного бюро расследований, пытался мошенническими методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия.

"В частности, гражданин требовал 100 000 долларов США за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности по результатам проверки Госаудитслужбы на предприятии", - сообщили в ГБР.

Как отмечается, еще 100 000 долларов США задержанный планировал получить за решение вопроса о назначении потерпевшего на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины.

Следователи ГБР задержали псевдоактивиста 2 апреля 2020 года во время получения им первой части средств. Задержанному сообщено о подозрении. Сейчас подано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.