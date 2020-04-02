Кирпичом по голове и ножом в сердце: В Одессе мужчина напал на охранника (Видео)

Новости Украины:В Одессе сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нападении на охранника.

В одном из гаражных кооперативов Одессы, мужчина убил охранника ударом ножа в сердце, а также набросился с ножом на еще одного.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

"В Суворовском районе города злоумышленник зашел в один из гаражных кооперативов, ударил 65-летнего охранника кирпичом по голове и ножом в сердце, а потом пошел к гаражам на соседней улице и также набросился с ножом на охранника. К счастью, на этот раз 60-летний мужчина вовремя среагировал на нападение и отделался ранением в шею", - говорится в сообщении.

Сообщается, что почти одновременно в полицию поступили два сообщения от прохожих, которые случайно обнаружили бездыханное тело первой жертвы, и представителей охранной фирмы, которые отреагировали на сигнал тревожной кнопки, которую успел нажать второй пострадавший.

Так, полицейские сразу же задержали правонарушителя. В том, что произошло, 30-летний житель Беляевки обвиняет наркотики, которые, по словам мужчины, он употреблял накануне.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115 (незавершенное покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

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