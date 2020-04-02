Наркобанда ежемесячно "зарабатывала" 1,7 млн, делая "закладки" по всей Украине

Новости Украины:В Украине сотрудники Нацполиции раскрыли крупную группировку по сбыту наркотиков.

Правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая занималась сбытом наркотиков и психотропных веществ методом "закладок".

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

"Правоохранители установили, что 22-летний организатор группы, находясь в Одессе, координировал работу сети "закладчиков" практически по всей Украине - в Хмельницком, Красилове, Харькове, Херсоне, Одессе, Львове, Николаеве, Киеве, Черновцах, Старобельске и других городах. Также злоумышленник планировал расширить свою деятельность на территорию соседней Польши", - говорится в сообщении.

Так, во время обысков у членов группы полицейские изъяли наркотики как растительного, так и синтетического происхождения в больших размерах. Часть их уже была пофасована для закладок.

Всего установлено, что ежемесячно подозреваемые реализовывали более 5000 закладок на общую сумму около 1 миллиона 700 тысяч гривен.

Сейчас всем членам группы объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

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