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МВД: В Украине за нарушение самоизоляции оштрафовали уже 130 граждан

МВД: В Украине за нарушение самоизоляции оштрафовали уже 130 граждан
15:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине множество граждан находятся на самоизоляции.

В Украине за нарушение режима самоизоляции оштрафованы 130 граждан, вернувшихся из-за границы. Об этом в интервью заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает пресс-служба ведомства.

"За нарушение режима самоизоляции сегодня уже оштрафованы 130 граждан из тех, кто вернулся из-за границы и отказался сидеть дома 14 дней. Полиция будет выборочно контролировать, соблюдают ли вернувшиеся лица режим самоизоляции, поскольку тотальный контроль невозможен. Будем звонить им и напоминать о требовании находиться дома, выезжать с проверками. Если человека не застанем, составим административный протокол, а потом он заплатит штраф 17 тысяч гривен", - сказал Геращенко.

Заместитель министра рассказал о процедуре, по которой осуществляется наложение штрафов за нарушение режима самоизоляции или обсервации. "Составляется административный протокол, он направляется в суд. Возможно, судья вызовет того, кого обвиняют в нарушении карантина. Нами уже составлено более трех тысяч админпротоколов. Большинство - в отношении владельцев кафе, ресторанов, торгово-развлекательных центров, которые вовремя не закрыли свои заведения", - отметил Геращенко.

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По его словам, сейчас в стране закрыты 99% точек общественного питания и торговли, не связанных с продуктами, кроме супермаркетов и аптек.

"У нас не запрещена работа промышленных предприятий, не запрещена посевная кампания. Но под запретом спортивные соревнования, в которых принимают участие более 10 человек, нельзя проводить общественные мероприятия, кроме политических, где собираются более 10 человек. Прекращена деятельность всех театров и кинотеатров, спортзалов и парикмахерских, школ и вузов", - сказал Геращенко.

Он добавил, что на сегодняшний день полицейские, которые контактируют с гражданами, обеспечены средствами защиты. "Сейчас в Украину уже прибыло несколько самолетов из Китая, которые доставили огромное количество защитных масок, очков, комбинезонов. Их получила, в том числе, и полиция. Кроме того, МВД делало закупки по своим каналам. Поэтому сейчас можно сказать, что у нас есть необходимый минимальный запас. Министр внутренних дел Арсен Аваков поставил задачу: до 10 апреля, когда начнется пик эпидемии (предполагаем самый разгар 15-25 апреля), обеспечить двухнедельный запас защиты каждому полицейскому, который будет контактировать с людьми. Полицейским, которые патрулируют улицы, выдают маску, защищающую органы дыхания, плюс мы постепенно обеспечиваем их очками. А те, кто будет выезжать на задержание больных, нарушающих режим самоизоляции, обеспечены одноразовыми костюмами биологической защиты", - отметил Геращенко.

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Заместитель министра подчеркнул, что карантин предусматривает определенные ограничения и накладывает на граждан ответственность за его нарушение. "Во многих европейских странах сейчас вообще запрещено на улицу выходить дольше, чем на полчаса: выгулять собаку или зайти в продуктовый магазин или аптеку. Поэтому, извините, но меры, принятые в Украине и меры в Испании и Италии, где нужно иметь специальное разрешение на выход из дома, просто несопоставимы", - отметил Геращенко.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Украина, МВД, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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