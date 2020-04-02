Коронавирусная угроза: Весеннюю сессию Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве перенесли

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса весенюю сессию НАТО в Киеве перенесут из-за заболевания.

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО, которая должна была состояться 22-25 мая в Киеве, перенесена на более позднее время в связи с распространением коронавируса.

Об этом в комментарии Укринформу 2 апреля сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"После первого январского заседания оргкомитета по подготовке и проведению весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО работа была продолжена в рабочей группе, однако в связи с распространением коронавируса мы начали получать сигналы от Международного секретариата Парламентской ассамблеи НАТО, что не все страны готовы направить свои делегации на весеннюю сессию. А недавно Международный секретариат ПА НАТО сообщил о решении перенести ее на более позднее время", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Председатель комитета заверила, что перенос весенней сессии ПА НАТО не означает, что она вообще не состоится в Киеве. В то же время народный депутат не смогла спрогнозировать, когда это мероприятие может быть проведено в нашей стране.

Климпуш-Цинцадзе объяснила, что осенние сессии Парламентская ассамблея НАТО всегда проводит только в странах-членах Альянса, а проведение весенних возможно и в странах-партнерах.

По словам председателя парламентского комитета, Международный секретариат ПА НАТО пока ведет переговоры со странами-членами, чтобы или собраться на весеннюю сессию в Киеве позднее в этом году, или договориться в пользу Украины со странами, в которых она должна была состояться в последующие годы.

"Но сессия Парламентской ассамблеи НАТО В Киеве обязательно состоится", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщалось, в апреле 2017 года Парламентская ассамблея Североатлантического договора поддержала инициативу Верховной Рады о проведении в Украине весенней сессии Ассамблеи в Киеве 22-25 мая 2020 года.

25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла постановление "О проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора" и создала Организационный комитет по подготовке проведения сессии.

20 января Оргкомитет провел первое заседание, на котором был утвержден его персональный состав, создана рабочая группа в составе народных депутатов, работников Аппарата Верховной Рады, Секретариата Кабинета министров и центральных органов исполнительной власти и утвержден План мероприятий по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО.

Планировалось, что сессия Парламентской ассамблеи НАТО будет состоять из ряда мероприятий, в частности пленарного заседания, заседания комитетов, протокольных мероприятий, ознакомительных поездок и т. п. Ожидалось прибытие на нее более 600 иностранных гостей.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

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